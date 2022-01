Príbuzným obvineného Jozefa na vražde írskej učiteľky († 23) niečo nesedí: Čo sa dialo na mieste činu!

Celé Írsko ho nenávidí, v Lučivnej ho obhajujú.

Prípad vraždy krásnej učiteľky hudby Ashling († 23), ktorú páchateľ zaškrtil pri kanáli a ušiel z miesta činu, vyvolal v Írsku obrovské pobúrenie. Z vraždy Ashling († 23) obvinili minulý týždeň Slováka Jozefa Pušku (31), ktorý pochádza z Lučivnej pri Poprade.

Nový Čas navštívil jeho najbližších v tejto obci, z ktorej sa pred približne 10 rokmi odsťahoval najskôr do Prahy a neskôr do Írska. Situáciu svojho príbuzného pozorne sledujú a niektorí sú dokonca v kontakte s jeho rodinou v Írsku. V Lučivnej sa nám podarilo nájsť Jozefovho strýka Kolomana Pušku (72), ktorého v osade volajú vajda.

Býva oproti opustenému domu svojho brata Ľubomíra - otca obvineného Jozefa, ktorý aj s rodinou odišiel pred zhruba desaťročím zo Slovenska. Najskôr do Prahy a odtiaľ do Írska. „Telefonoval som s bratom. Je nešťastný, už päť dní nejedol a nevie, čo má robiť,“ prezradil nám Koloman. „Veľmi sa bojí, aby sa v base niečo jeho synovi nestalo. Bojí sa aj o svoju rodinu. V meste je veľké napätie a nevraživosť. Už na nich dokonca robili záťahy.“

Jozefa (31) zatkli po tom, ako na neho upozornila nemocnica, kde si dal ošetriť podozrivé zranenia. Podľa strýka Kolomana mal bodné rany. Kto mu ich uštedril, nepovedal. Írska polícia zistila, že zavraždená Ashling s mužom, ktorý ju napadol, zápasila. Podľa írskej tlače prišiel Jozef Puška na pohotovosť v nemocnici s vážnymi poraneniami ruky a tváre, pričom niektoré si mohol spôsobiť sám a ďalšie nebol schopný vysvetliť. Preto kontaktovali mužov zákona.

Slováka vypočuli a zakrátko ho obvinili z vraždy. Strýko Koloman má však od brata trochu iné informácie a nechce uveriť, že vraždil práve jeho synovec. „Je to čudné,“ hovorí Koloman. „Na brehu kanála boli vtedy ďalší štyria, ktorých zadržali, ale už ich prepustili. A na druhej strane bolo niekoľko ľudí, ktorí sa na to pozerali, to všetko mi povedal brat,“ uviedol Jozefov strýko, ktorý pozná svojho príbuzného inak, než ako ho dnes vníma celé Írsko.