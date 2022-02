Rany, ktoré nebolia! Vyspovedali sme vedúcu maskérku Nemocnice: Z jedného jej výtvoru napínalo aj kolegyne

Od začiatku nakrúcania jojkárskeho seriálového hitu Nemocnica bolo potrebné vytvoriť stovky väčších či menších zranení, aby mali herci prezlečení za lekárov čo naprávať.

Umelecká maskérka Zuzana Peschlová (45) nám okrem iného prezradila aj to, prečo niektorí účinkujúci odchádzajú krvaví aj domov. Vysielací čas seriálu Nemocnica tvorcov limituje v tom, čo môžu ukázať a čo je už cez čiaru.

„Na skutočnom urgente to vyzerá trošku inak. My sa riadime dramaturgiou a pokynmi režiséra, či niektoré diagnózy a úrazy predimenzujeme a iné, naopak, zjemníme, aby nevyzerali príliš naturálne,“ vysvetlila nám vedúca maskérka Nemocnice, podľa ktorej doteraz pre tento projekt s kolegyňami vyrobila okolo 300 drobnejších rán a približne stovku väčších zranení.

Zložité šitie

Pomyselnú hitparádu najzložitejších rán vraj vedie otvorené ľudské torzo. „Je to relatívne veľká plocha, to znamená veľa použitého materiálu a dlhý čas výroby. Tento trup používame pri natáčaní operácií, kde musia byť zreteľné orgány. Takáto maska musí byt anatomicky čo najvernejšia, preto ju bolo naozaj náročné vymodelovať. Časti, v ktorých účinkuje, diváka ešte len čakajú. Verím, že naše úsilie ocení,“ rozpráva vedúca maskérka. Nesmierne náročné je podľa nej aj šitie otvorených rán.

Nie preto, že by ich výroba bola taká vyčerpávajúca, skôr preto, že vždy danú ranu musí niekto v zábere došiť. „Niekedy som to robievala ja, ale po poslednom šití, keď sa mi tak triasli ruky, že bol problém ich zaostriť, sa režisér rozhodol, že nám s tým pomôžu odborníci. Občas nám chodí šiť záchranárka Vierka a občas pán chirurg,“ dodáva Z. Peschlová a nezabudne spomenúť ani známu príhodu, ako nechcene sadisticky dopadlo šitie seriálového primára Čierneho, ktorého hrá František Kovár. Komparzista vtedy pocítil ostrosť jeho ihly na vlastnom tele, hoci pôvodne to mala schytať len silikónová aplikácia.