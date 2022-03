Najprv lahodí oku, potom chuťovým pohárikom: Ovocie v čokoláde

Takto vyzerá láska na prvý pohľad.

Pripravili sme si pre vás veľmi jednoduché recepty, ktoré preveria vašu šikovnosť, no výsledok stojí za to. A ak do prípravy zapojíte aj deti, bude doma ešte aj zábava.

Hroznové cake popy

Potrebujeme:

hrozno

špajdle

vaječný bielok

mleté orechy

Postup:

Bobuľku hrozna namočíme do bielka a potom ovocie obalíme v krupicovom cukre, alebo bobuľku hrozna namočíme do polovice do karamelu a obalíme v mletých alebo nasekaných orieškoch.

- TIP: Pozor na kvalitu a čerstvosť bielkov, keďže sa používajú surové.

- TIP: Rovnako môžete obaľovať aj iné ovocie alebo jedlé kvety.