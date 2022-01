Gröhling so súčasným nastavením karantény nesúhlasí: Pre nezaočkovaných by mala trvať menej

Karanténa by mala trvať pre nezaočkovaných päť dní, myslí si minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Malo by to zabezpečiť priebeh vyučovacieho procesu, aj chod štátu.

Minister navrhuje tiež zriadenie rezortného školského hygienika, ktorý by odborne komunikoval rozhodnutia v rámci školstva. Gröhling to povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. „Nemyslím si, že by sme mali pokračovať v tej karanténe, ktorá je teraz nastavená. Mali by sme ju znižovať,“ podčiarkol Gröhling v nadväznosti na navrhovanú skrátenú karantén pre šírenie omikronu.

Spresnil, že päťdňová karanténa v školstve by platila pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní. Cieľom má byť to, aby sa vyučovací proces obnovil čo najskôr.„Skrátenie karantény treba prijať ihneď a nie až v dňoch, keď sa omikron začne šíriť tak rýchlo,“ doplnil Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že by sa tak dokázalo prísť výpadku zamestnancov v službách a zabezpečiť chod štátu.

Pri omikrone je podľa jeho šlo potrebné uvedomiť si to, že omikron sa síce šíri rýchlejšie, ale priebeh ochorenia nie je tak ťažký ako pri predchádzajúcich variantoch. To má potvrdzovať aj zničujúci sa počet hospitalizovaných.

„Myslím si, že treba zvážiť, či tri dávky sú to jedine riešenie, keď je otázna jej účinnosť na omikron,“ doplnil Raši. Pripomenul, že ľudia s tromi dávkami by mali mať rovnaké práva ako tí, ktorí majú dve dávky vakcíny. Opatrenia prijímané vládou považuje za neprehľadné a nelogické.