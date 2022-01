Otvorená spoveď strýka obvineného Slováka Jozefa: Čo viem o vražde učiteľky v Írsku!

Vražda mladej učiteľky Ashling Murphyovej († 23) otriasla celým Írskom. Jej dosah pocítila aj naša krajina, pretože podľa tamojšej polície pochádza páchateľ tohto ohavného zločinu zo Slovenska.

Jeho rodina sa pred necelými desiatimi rokmi odsťahovala najprv do Prahy a odtiaľ do Írska. Ich doposiaľ relatívne spokojný život obrátil naruby tento strašný zločin. V deň pohrebu mladej učiteľky, ktorý sa konal v malej dedine Mountbolus, polícia oznámila, že zadržala muža podozrivého z vraždy. Ide o Jozefa Pušku, ktorý pochádza z dediny Lučivná pri Poprade a dodnes žije v tejto obci veľa jeho príbuzných a známych. Novému Času sa podarilo nájsť Jozefovho strýka Kolomana (72), ktorý je bratom jeho otca.

Telo zavraždenej učiteľky našli 12. januára na brehoch kanála pri meste Tullamore v strednom Írsku. Tu na Murphyovú zaútočil páchateľ, keď si bola popoludní zabehať. Podľa polície bol útočníkom Jozef Puška (31), ktorý pochádza z dedinky Lučivná pri Poprade. Na základe získaných dôkazov ho obvinili z vraždy.

Starostka Lučivnej, obce s menej ako tisíckou obyvateľov, Monika Kičáková sa k tejto tragickej udalosti nechcela veľmi vyjadrovať. „Celá rodina odišla pred mnohými rokmi z obce do zahraničia. Ja ich osobne nepoznám a ani neviem, že by do obce chodievali. Je to veľmi smutná a poľutovaniahodná záležitosť, ale s našou obcou to naozaj nemá nič spoločné,“ povedala stručne.