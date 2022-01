Šéf zdravotníctva Lengvarský ustúpil Sulíkovi: Kto sú nové tváre konzília odborníkov?!

Večné ťahanice sa skončili! V minulosti minister hospodárstva Richard Sulík posielal tvrdé odkazy odborníkom v konzíliu.

Pokiaľ vraj nebude sedieť v ich radoch aj ekonóm či pedagóg, bude ich odporúčania ignorovať. Jeho slová si zrejme šéf zdravotníctva Lengvarský zobral k srdcu. Kto bude po novom sedieť v konzíliu?!

„Ja už som si interne povedal, že toto konzílium odborníkov, tento tím ja už jednoducho budem ignorovať. To sú ľudia, ktorí riešia len to svoje, neriešia nič iné a výsledok sú šialené rozhodnutia. Čiže za mňa hovorím stačilo,“ vyjaril sa prednedávnom na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že v pandemickej komisii by mali byť podľa neho zastúpení aj ekonómovia či pedagógovia. Podľa neho totiž medicínski členovia tímu nevedia posúdiť ekonomické dopady na krajinu, či to, ako trpia deti pri zatvorených školách.

Vyhoveli mu

Práve v týchto dňoch si preberajú menovacie dekréty noví členovia, ktorých bude po novom 24. „Okrem epidemiológov, infektológov, hygienikov či lekárov z nemocníc a ambulancií budú jeho členmi aj odborní pracovníci ministerstva zo sekcií zdravia a farmácie, analytici Inštitútu zdravotných analýz MZ SR, ale aj ďalší odborníci z nemedicínskych odborov,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva zdravotníctva. Podľa našich informácií by súčasťou nového tímu mali byť okrem doterajších členov aj ekonóm Martin Šuster, sociológ Michal Vašečka či právnik Ján Mazák. Šéf zdravotníctva si tak zrejme zobral k srdcu slová jeho kolegu z vlády.