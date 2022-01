Zdravotná sestra Ľudmila z covidového oddelenia dostala koronavírus: Nočné mory na pľúcnej ventilácii!

Smutné výročie... Zdravotná sestra z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ľudmila (32) si prešla tým najhorším.

Pred nástupom pandémie pôsobila na reprofilizovanom covidovom pracovisku a práve covid jej obrátil život naruby. Minulý rok jej vzal otca, kým ona sama bojovala o život. Mesiac a pol strávila na umelej pľúcnej ventilácii. Dnes je tomu rok. Po zotavení pociťovala následky nielen na pľúcach, ale najmä na krehkej mladej duši...

O ťažkých okamihoch hovorí Ľudmila (32) len s veľkým vypätím síl. „Otec zomrel na covid vlani vo februári. Nevedela som o tom, vtedy som sama bojovala o život. Dozvedela som sa to až po prepustení do domácej liečby,“ so smútkom spomína zdravotná sestra, ktorá pracuje na klinike úrazovej chirurgie UNLP. Pred nástupom pandémie pôsobila na reprofilizovanom covidovom pracovisku a ešte sa nestihla dať zaočkovať. „Keď som sa začínala cítiť zle, kolegyne mi spravili antigénový test. Bol negatívny a ostala som v domácej liečbe,“ povedala zdravotná sestra.