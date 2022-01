Známy moderátor o koronavíruse: Na povinné očkovanie netreba vládu, stačí zmeniť vyhlášku

Na zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19 nie je potrebné prijímať nové zákony alebo rozhodnutia vládneho kabinetu, stačí na to zmena vyhlášky hlavného hygienika.

V diskusii v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Reagoval tak na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), podľa ktorého je pripravená právna analýza možnosti zavedenia povinného očkovania.

„Analýza by podľa mňa mala byť zverejnená, keď už pre nič iné, tak preto, že bola robená za peniaze daňových poplatníkov. A keď si ju prečítame, môžeme o nej diskutovať,“ uviedol Hrabko. Dodal, že ak aj je procedúra prípadného zavedenia povinného očkovania jednoduchá, jednoduché nie sú jej právne dôsledky a problémy v aplikačnej praxi. „Ak minister nebude mať politickú podporu, podľa mňa to neurobí,“ poznamenal Hrabko.

Dodal, že vlna omikronu je už rozbehnutá a najbližšie týždne ukážu, aký bude mať charakter. „Nespochybňujem úmysel vlády, aby čo najviac eliminovala omikron, vyhla sa preťaženiu nemocníc a aby táto vlna prebehla, čo možno najlepšie. Ale veľmi sa jej v tom nedarí. Omikron je tu a opatrenia tu nie sú, všetko je uvoľnené. Nepripravili sme ani testovacie kapacity, pritom nakazených ľudí, ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, bude naozaj veľmi veľa,“ skonštatoval.

Na otázku, či môže volebné preferencie ovplyvniť téma obrannej zmluvy s USA, Hrabko odpovedal, že možné to je. „V tomto prípade sa to podobá známemu prvému zle zapnutému gombíku. Dalo sa to urobiť aj inak, ale vládna koalícia to jednoducho inak neurobila. Na pripomienkové konanie to išlo krátko pred Vianocami, ľudia si to veľmi nevšímali. Vláda potom zmietla zo stola pripomienky namiesto toho, aby sa s nimi vysporiadala, vrátane pripomienok generálneho prokurátora. To nepôsobí dobre,“ zhrnul.

Návrh poslanca hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka, aby sa do ústavy vrátila možnosť skrátiť volebné obdobie referendom s tým, že by platila až od nasledujúceho volebného obdobia, nezískal podporu ostatných koaličných, ani opozičných strán. Ak by o ňom parlament hlasoval a neuspel by, nový návrh na zmenu ústavy v tomto smere bude možné predložiť až o pol roka. „Nemusí to tak byť. Pán Svrček môže svoj návrh stiahnuť,“ upozornil Hrabko.

Referendová agenda je podľa neho pre vládnu koalíciu nepríjemná a preto v nej bude opozícia pokračovať. „Teoreticky by referendum v tomto roku mohlo byť, ale v praxi to podľa mňa tak nebude. Táto vláda chce dovládnuť a po rozhodnutí ústavného súdu má na to všetky podmienky,“ uzavrel Hrabko.