V noci čakajte výdatné sneženie, ale... SHMÚ vydal ešte jednu vážnu výstrahu!

Na severe Slovenska môže výdatnejšie snežiť, na väčšine územia sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje, v niektorých oblastiach stredného a východného Slovenska by mohla teplota klesnúť na -15 stupňov Celzia.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal viaceré výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. S výdatnejším snežením od piatkového večera treba počítať najmä v okresoch Čadca, Žilina, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Podľa meteorológov môže miestami spadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu. "Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb," podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od piatka od 20.00 h do soboty (22. 1.) do 20.00 h.

V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja môže do rána výraznejšie mrznúť, teplota môže klesnúť na -15 stupňov Celzia. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," pripomína SHMÚ. Výstrahy predbežne platia v sobotu od polnoci do 8.00 h.

Na západne Slovenska, celom východnom Slovensku i severnejších častiach stredného Slovenska si treba dávať pozor na tvorbu snehových jazykov a závejov. Na horách prevažne stredného Slovenska pokračujú výstrahy pred vetrom.