Investícia 121 miliónov do obce Valaliky pri Košiciach: Príde tam Tesla alebo Číňania?

Veľká obec sa teší na obrovskú investíciu! Priemyselný park v katastri Valalík iba 3 kilometre od Košíc očakáva investíciu vo výške až 121 miliónov eur.

V hre je známa automobilka. Pred časom sa spomínalo BMW, no v súčasnosti sa najviac skloňujú Číňania s elektromobilmi Nio a hovorí sa aj o Tesle. Zatiaľ však konkrétne meno nepadlo. Investor by mal zamestnať až 5-tisíc ľudí.

Starosta Valalík Štefan Petrík pre Nový Čas potvrdil, že príchod investora pre neho nie je novinkou. „V územnom pláne máme už 20 rokov určené územie západne od zastavanej časti obce, ktorá sa chystala pre priemyselný park a konkrétne pre automobilku Peugeot. Tá napokon skončila v Trnave, ale naša poloha je predurčená na realizáciu veľkej investície. Nachádza sa totiž blízko budúcej križovatky R-4 a R-2. Nechýba tu železnica a neďaleko je aj letisko,“ spomenul starosta.

Konkrétnejší byť nemohol, lebo zatiaľ sa neriešili ani žiadne inžinierske siete a všetko má pod palcom výhradne MH Invest II, spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. „Strategicky novou správou je fakt, že vláda schválila toto územie, ale zatiaľ sa nespomenul termín výkupu pozemkov a fyzickej prípravy územia. Má to však logiku, lebo v blízkosti je aj širokorozchodná trať a nový investor má svoje predstavy,“ uviedol Petrík. To, či u nich nakoniec zakotví Mercedes, Tesla alebo niekto iný, však zatiaľ neprezradil.

Hovorí sa o rozlohe 381 hektárov a náklady na vybudovanie priemyselného parku predstavujú 121 miliónov eur. „Strategické územie Valaliky má predpoklad prilákať investície, a tým priamo prispieť k naplneniu cieľa vlády znížiť regionálne rozdiely v Slovenskej republike,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom návrhu. „Nepoviem, s kým rokujeme, ale dúfame, že sa to podarí. O krok sme sa priblížili k tomuto zámeru,“ informoval Richard Sulík s tým, že investor by mal zamestnať 5-tisíc ľudí.

Samotné zriadenie parku Valaliky bude výhradne v réžii štátu - pôjde o usporiadanie vlastníckych vzťahov, výstavbu potrebnej infraštruktúry, súvisiace a doplnkové stavby. „Vznik budúceho strategického parku je predpokladom pre vytvorenie niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest. Pozitívne dopady však pocítia obyvatelia celého Slovenska,“ doplnil konateľ MH Invest II Ladislav Matejka. Pozitívne vec vníma aj župan. „Záujem investora, ktorý by mohol zamestnať tisíce ľudí, vnímam veľmi pozitívne. Rokovali sme s investorom a mali sme dobrý pocit. Sme však viazaní mlčanlivosťou,“ prezradil župan Rastislav Trnka.

Zóna Valaliky

obec má 4 500 obyvateľov

funguje tu ZŠ, MŠ i ZUŠ

veľká telocvičňa

zdravotné stredisko

9 obchodov, 3 pohostinstvá

obrovský záujem o kúpu nehnuteľností

Automobily na Slovensku

- VW - Bratislava

- Jaguar/Land Rover - Nitra

- PSA - Trnava

- Kia - Teplička nad Váhom