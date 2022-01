Let's Dance je po piatich rokoch späť: Mená súťažiacich sú tajné, Nový Čas však zistil prvé z nich!

Veľkolepá tanečná šou je späť s veľkým prekvapením! Televízia Markíza poslednýkrát odvysielala úspešnú šou Let´s Dance v roku 2017.

Nasledovala dlhoročná pauza, až sa zdalo, že tomuto programu zazvonil umieračik. Obľúbená súťaž však vstala z popola a Markíza ju už túto jar prinesie na obrazovky. Mená prominentných súťažiacich, moderátorov či poroty zostávajú v prísnej tajnosti, ale Novému Času sa predsa len podarilo zistiť prvé meno hviezdnej tanečnice, ktorá bude drať tanečný parket. V šou sa objaví bývalá svetová tenistka Dominika Cibulková (32)! Aj keď je vrtenie bokmi na míle vzdialené od tenisu, blondínka Novému Času prezradila, prečo na túto ponuku prikývla.

Tanečná súťaž Let´s Dance sa každoročne tešila u divákov veľkej obľube. V roku 2017 sa však celebrity zvŕtali na tanečnom parkete poslednýkrát. Opäť sa však oprášili tanečné črievičky a modro-žltá televízia zo Záhorskej Bystrice odpáli súťaž už 6. marca. V šou, kde sa budú v rytmoch zvŕtať dvojice v zložení celebrita a profesionálny tanečník, sa predvedú tento rok zvučné mená.

Aj keď je zoznam celebritných tanečníkov, poroty a moderátorov stále zamknutý v trezore, Nový Čas zistil, že televízia sa už dohodla s bývalou tenistkou Dominikou Cibulkovou. Blondínka túto informáciu potvrdila: „Veľmi sa teším na novú sériu Let´s Dance a to, že v nej budem súťažiť. Je to veľká výzva, na ktorú sa teším, pretože viete, že som veľký bojovník a mám rada výzvy. Úprimne priznávam, že som nikdy netancovala a ani som nemala túto ambíciu. Keď som však videla, aký tím ľudí pracuje na tejto šou, neváhala som! Tak POME na to, teším sa na vás,“ povedala nám Dominika. Tá miluje všetko noblesné a veľkolepé, a rovnako je aj veľký makač, takže účinkovanie v tejto nablýskanej šou je presne niečo pre ňu.