Je ti zima, dievčatko? Járová dráždi šteklivou fotkou: V pozadí sneh a na krku len šál!

Sexi blondínka Andrea Járová (37), žije už niekoľko rokov za veľkou mlákou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po tom, čo sa zviditeľnila v markizáckej farmárskej šou a trochu pomútila vody slovenského šoubiznisu, odišla do Ameriky a vydala sa tam za Slováka. Počuť je o nej však aj tak. Do sveta posiela jeden šteklivý záber za druhým a je jasné, že je na svoje sexi krivky patrične hrdá.

Inak to nie je ani teraz, keď sa vyhrieva na horskom slnku na zasnežených svahoch lyžiarskych stredísk. Kto by však čakal, že bude zababušená od hlavy po päty, ten by sa mýlil. Andreino telo totiž zahrieva len zimný šál, ktorý zakryl iba to najnutnejšie.