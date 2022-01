Bratislava očakáva sneženie: Mesto v pohotovosti, predpoveď nie je dobrá

Hlavné mesto pripravuje niekoľko zásahov v súvislosti s očakávaným snežením v nočných hodinách.

Sypače by mali do terénu vyraziť okolo polnoci z piatka na sobotu (22. 1.), aby stihli bratislavské mestské komunikácie ošetriť skôr, ako začne snežiť. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti. "Ďalšie kolo posypov a podľa potreby aj pluhovania očakávame okolo 4.00 ráno, už počas sneženia, aby sme zlepšili zjazdnosť ciest pre prvú rannú premávku. Ošetrovanie ciest a chodníkov bude pokračovať, kým si to podmienky budú vyžadovať," približuje magistrát.

Pre očakávané plusové teploty počas soboty sa dá predpokladať, že sa sneh začne postupne topiť, pri teplotách okolo nuly je však situácia podľa hlavného mesta nepredvídateľná. "Sneh môže tvoriť súvislú vrstvu, preto je potrebné včas zasiahnuť zimnou údržbou, aby sme čo najviac zlepšili zjazdnosť ciest a čo najrýchlejšie dosiahli schodnosť chodníkov," dopĺňa mesto.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu pre časť západného Slovenska vrátane Bratislavy výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy platia predbežne od 4.00 do 18.00 h.