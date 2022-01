Nečakaný výbuch plynových bômb v Skalici: Miroslava vymrštilo až do vzdialenosti 50 metrov!

Výbuch v centre Skalice neostal bez následkov.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Majiteľ pojazdného bufetu, v ktorom explodovali plynové bomby, leží v mimoriadne vážnom stave v bratislavskej nemocnici s popáleninami celého tela. Rozsiahle popáleniny má aj jeho spoločník, ktorého v piatok tiež previezli do bratislavskej nemocnice.

Po výbuchu plynových bômb odhadli predbežnú škodu na 60-tisíc eur. „Suma je zatiaľ vyčíslená ako celková škoda poškodených vozidiel a jednej z budov,“ povedala policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Prvotné informácie po výbuchu hovorili o dvoch zranených, pričom jedným mal byť majiteľ stánku a druhým zákazník. Podľa našich informácií však boli obaja muži majiteľmi stánku, kde predávali grilované kurčatá a hotdogy.

Miroslav bol v čase explózie priamo vnútri auta a výbuch ho vymrštil až do vzdialenosti 50 metrov. „Bol prevezený do bratislavskej nemocnice na oddelenie popálenín,“ povedala hovorkyňa siete nemocníc Martina Pavlíková. Druhý muž bol v čase výbuchu len pár metrov od pojazdnej predajne. Aj jeho stav je vážny, preto ho museli v piatok popoludní previezť zo skalickej nemocnice do bratislavskej. Navyše má mať údajne aj covid.

Zatiaľ nie je známe, čo bolo príčinou výbuchu. „Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ. Polícia vec rieši v súvislosti s trestným činom všeobecného ohrozenia,“ doplnila policajná hovorkyňa Antalová.

Výbuch pojazdného bufetu nastal vo štvrtok, keď v aute explodovali dve plynové bomby. Explózia bola taká silná, že zničila dve vozidlá a poškodila blízky objekt. Okrem dvoch mužov sa zranila aj jedna žena, ktorá je mimo ohrozenia života.