V súvislosti so zatváraním škôl sa očakáva kritická situácia: Skráti sa karanténa aj pre žiakov?

Omikron zatvára školy po celom Slovensku. Kritická situácia sa očakáva na prelome januára a februára, keď by tento variant ochorenia COVID-19 mal udrieť najväčšou silou.

Už teraz sú obavy, ako to ohrozí chod štátu, a preto sa otvorene hovorí o skrátení karantény. Podľa odborníkov by však bolo namieste vymerať kratšiu izoláciu aj v prípade školopovinných detí. Čo na to kompetentní?!

Momentálne je v rámci Slovenska na tom najhoršie okres Stropkov, ktorý má najvyšší počet infikovaných na 100-tisíc obyvateľov. Prejavilo sa to aj v tunajších školách. V najhoršej situácii sa ocitla ZŠ Mlynská. „V pondelok bolo na dištančnom vzdelávaní celkovo približne 230 žiakov z 573 detí, ktoré našu školu navštevujú,“ hovorí riaditeľ Peter Gombár.

V rámci Slovenska sa očakáva, že počet nových prípadov sa každý týždeň zdvojnásobí. Hoci na celoslovenských číslach zatiaľ vidieť len mierny rast, v niektorých okresoch už tiká časovaná bomba. „Bude to rýchle, ale pôjde to po okresoch. Stropkov môže byť na budúci týždeň na špičke, ale Detva, Poltár, Gelnica, Topoľčany sa s omikronom len začnú zoznamovať,“ tvrdí analytik Ivan Bošňák s tým, že po Prešovskom kraji očakáva, že by mohli byť problémy na Orave, Kysuciach a v Bratislave.

Prečo treba skrátiť izoláciu

Dnes sa už na Slovensku otvorene hovorí o skrátení karantény, podobne, ako k tomu pristúpili vo viacerých krajinách EÚ. Podľa Bošňáka by sa však v tejto súvislosti mali skloňovať aj školy. „To, čo je potrebné, je skrátiť karanténu pre žiakov. Dnes ide podľa semafora aj 20 zdravých detí na 10 dní do karantény a s tými malými aj ich rodičia, ktorí potom chýbajú v práci,“ uviedol.

Jeho slová podporuje aj riaditeľ najviac covidom postihnutej školy zo Stropkova. „Z môjho pohľadu aj zo skúseností mojich kolegov by som sa prihováral za to, aby sa karanténa skrátila z 10 na 5 dní. Vyučovací proces by bol narušený oveľa menej,“ vysvetlil Gombár, ktorého dopĺňa riaditeľka ZŠ z Oravskej Polhory. „U detí sa vírus šíri rýchlo, ale je možné, že sa aj rýchlejšie vyliečia, čiže ja by som bola za to, aby sa skrátil čas karantény, lebo dištančná výučba nie je taká kvalitná, ako by byť mala.“