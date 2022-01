Brutálna vražda Daniela Tupého († 21): Po 17 rokoch nastal v prípade veľký zvrat!

Veľký posun v prípade!

Nový riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko prehovoril o zvrate v kauze brutálnej vraždy študenta Daniela Tupého. Ako uviedol v rozhovore pre Denník N, polícia má nový okruh podozrivých a už vie, kto bol na mieste činu. Daňko, ktorý kedysi vraždu vyšetroval, verí v to, že sa prípad objasní. "Máme okruh všetkých podozrivých, ktorí sa zúčastnili na skutku, a nie je to ten okruh, ktorý bol v minulosti obvinený, čiže nie sú to piťovci,“ uviedol otvorene.

Incident, ktorý sa odohral 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave, si okrem smrti Tupého vyžiadal aj ďalších šesť zranených, z nich jedného vážne. Študent zomrel po ôsmich ranách nožom.