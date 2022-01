Prešovská podnikateľka vymyslela unikátne postele pre psy: Slová plné chvály od veterinára

Vymyslela unikátny produkt, ktorý určite ocenia chovatelia psíkov.

Prešovská podnikateľka Blanka Feč Vargová vyvinula pôvodnú slovenskú posteľ pre psy, ktorej zloženie sa približuje zloženiu matracov pre ľudí. Majú zaručiť, že psíky nebudú trpieť preležaninami. Podnikateľka unikátnu posteľ vyvíjala takmer rok.

„Mám doma psíky a viem, čo potrebujú. Vo vývoji som sa snažila postupovať premyslene, ako keby malo ísť o posteľ pre ľudí. Pôvodne som to vyvíjala pre svoje psíky. Mám stredoaziata aj afgánskeho chrta. Jeden má dyspláziu a druhý artrózu lakťa, hoci má len osem mesiacov. Predchádzajúci psík mi zomrel na otravu krvi, lebo mal otlaky a cez ne sa dostali do krvi nečistoty. Všetky väčšie psíky majú dekubity (preležaniny), z čoho vznikajú zápaly. Uvažovala som, ako tomu predísť. Vyšlo mi, že zabrániť týmto ťažkostiam by mohla kvalitná posteľ,“ vysvetlila svoje pohnútky známa prešovská podnikateľka. Podľa nej nikto nič podobné na Slovensku ani v okolitých krajinách neponúka, preto sa rozhodla, že sa pustí do vývoja.

Aj s vankúšom

„Keďže som chcela, aby to bola naozajstná kvalita, posteľ sa skladá z viacerých zložiek – zo striebornej látky, z bavlny, pamäťovej peny, magnetického poľa, matraca a vlny merino. To všetko je zabalené v protišmykovom pelechu. Výrobok obsahuje aj vankúš. Zároveň sme sa snažili, aby bol cenovo prístupný pre každého,“ priblížila šikovná žena, ktorá posteľ vyvíjala necelý rok a otestovala ju na svojich psoch.

„Keď sa v nej raz usalašili, už sa do pôvodného plechu nevrátili. Ony najlepšie vedia, čo je pre ne dobré. Posteľ sa vyrába v Župčanoch, kde vyrábajú aj matrace pre ľudí.“ Vyrábajú sa v troch veľkostiach v cene od 85 € po najväčšiu za 165 €. Podnikateľka chce svoj výrobok dať aj patentovať. „Už sme na tom začali pracovať, ale ide o zložitý proces, takže to chvíľku potrvá,“ uzavrela Blanka Feč Vargová.

Zabraňujú vzniku preležanín

K posteli sa vyjadril aj veterinár a dlhoročný prednosta kliniky malých zvierat na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, profesor Valent Ledecký: „Veľmi oceňujem, že sa tejto problematike niekto venuje. Ide produkt, ktorý sa nevyrába nikde na Slovensku a možno ani v Európe. Matrace sú podstatne kvalitnejšie ako tie, ktoré sa momentálne dajú kúpiť. Hlavne preto, lebo sú odľahčené a vďaka tomu nevznikajú dekubity (preležaniny). Je to prospešné hlavne pre stredné a veľké plemená psov.“

