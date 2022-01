Stoja si za svojim! Lekárska komora trvá na výhradách voči zmenám pri predpisovaní liekov

Slovenská lekárska komora (SLK) trvá na výhradách, pripomienkach a návrhoch k novele, ktorá od nového roka prináša zmeny v predpisovaní liekov.

SLK to uviedla po štvrtkovom online stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a poslancami Národnej rady SR. "Budeme čakať na návrhy riešenia zo strany MZ SR a kompetentných, ktoré by mali byť prezentované už nasledujúci pondelok (24. 1.). Následne v pripomienkovom konaní k tomu zaujmeme konštruktívne stanovisko," uviedla hovorkyňa SLK Nancy Závodská.

Problémy v súvislosti so zmenou predpisovania liekov má riešiť platforma, v ktorej budú predstavitelia odborných lekárskych spoločností. Návrhy riešení by mali byť vypracované do pondelka. Vo štvrtok o tom informovali poslankyňa Národnej rady SR Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

Zmeny v predpisovaní liekov kritizovali viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločností a hlavní odborníci z MZ SR.