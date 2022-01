Americká strana nemusí podpísať tzv. interpretačnú doložku, ktorá bude súčasťou splnomocnenia na podpis dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA.

Teoreticky je možné, že by doložku USA odmietli. Ak by k tomu došlo, nemáme záujem o podpis zmluvy, pretože doložka obsahuje interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vníma. Vyhlásila to vo štvrtok prezidentka Zuzana Čaputová.

