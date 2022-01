Hladnému zlodejovi klepli po prstoch: Vzal si klobásky aj kačku z chlieva, to mu nestačilo

Polícia v Komárne objasnila sedem prípadov porušovania domovej slobody v obci Chotín.

Zlodej počas nich stihol ukradnúť klobásy, mäso z mrazničky, kačicu z chlieva i finančnú hotovosť. Kriminalisti zadržali podozrivého 49-ročného muža z Veľkého Harčáša, ktorý bol následne obvinený z prečinov porušovania domovej slobody, informovala polícia.

Séria prípadov sa začala v novembri minulého roka. Neznámy páchateľ preliezol oplotenie rodinného domu, cez dvor prešiel k neuzamknutej komore a odcudzil z nej dva páry klobás. Pokračoval 19. decembra, keď vošiel cez neuzamknutú bránu do dvora rodinného domu, kde len neoprávnene zotrval. O tri dni neskôr približne o 1.00 h v noci opäť neoprávnene vnikol na pozemok rodinného domu, prešiel k hospodárskemu dvoru a z chlieva odcudzil jednu kačicu. Pokračoval bezprostredne po vianočných sviatkoch. Cez neuzamknuté dvere vošiel do bytového domu a do spoločných pivničných priestorov, kde našiel v kotolni zväzok kľúčov. Otvoril si pivničnú miestnosť, odkiaľ odcudzil z mrazničky osem kilogramov bravčového mäsa.



Ďalšie dva prípady sa stali v januári. Okolo 3.00 h v noci sa 11. januára dostal páchateľ cez neuzamknutú bránu na dvor rodinného domu, kde neoprávnene zotrval a skúšal, či nenájde otvorené dvere do domu alebo garáže. Keď sa mu to nepodarilo, presunul sa do dvora iného domu v Chotíne. Prešiel k zaparkovanému neuzamknutému autu a z peňaženky v ňom odcudzil finančnú hotovosť 40 eur.