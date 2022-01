Europoslanec Šimečka získal prestížny flek: Čo nám prinesie kreslo vo vedení europarlamentu!

Na Slovensku sa jeho strana ani len nedostala do parlamentu, no v tom európskom to dotiahol už na podpredsedu.

Europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Šimečka (37) tak bude najbližšieho dva a pol roka jednou z najdôležitejších osobností európskej parlamentnej politiky. Nový Čas sa pozrel na to, čo nám prinesie kreslo podpredsedu Európskeho parlamentu (EP). Ide o historicky prvé takéto kreslo pre slovenského zástupcu. Hlasovalo zaňho 494 europoslancov a v druhom kole tak získal najvyšší počet hlasov spomedzi desiatich kandidátov. Šimečka získal aj viac hlasov ako maltská europoslankyňa Roberta Metsolová, ktorú si poslanci zvolili za novú predsedníčku EP. Aj jej nástup do funkcie mal čiastočne slovenskú a česko-slovenskú pečať. Metsolová totiž v prejave pred hlasovaním uviedla ako svoj vzor Václava Havla a spomenula dokonca aj Jána Kuciaka. Práve v Šimečkovi bude mať teraz jedného z najbližších spolupracovníkov. Slováci, konkrétne Monika Beňová a Vladimír Maňka, doteraz v EP dosiahli najvyššie na post kvestora. Hoci aj kvestor je členom širšieho vedenia europarlamentu, nominálne ide o nižšiu funkciu ako podpredseda. Šimečka k súčasnému platu 8 995 € v hrubom dostane na reprezentáciu o 900 eur navyše. Martin Šimečka má na novom poste jasný plán: Chcem, aby bolo viac počuť slovenský hlas Môže to prebudiť väčší záujem o EP Barbara Zmušková, analytička portálu EurActiv Pre Slovensko je voľba Michala Šimečku významná tým, že je to vôbec prvýkrát, keď sa na túto pozíciu dostal Slovák. Slovensko to pritom nemalo vôbec garantované, nie je to totiž tak ako v Európskej komisii, kde musí byť vždy jeden komisár zo Slovenska. Dúfam, že u Slovákov to môže, keď uvidia Slováka v takej vysokej pozícii, prebudiť väčší záujem o záležitosti Európskeho parlamentu, ktoré boli doteraz skôr v úzadí. Zaujímavé je aj to, že sa Michal Šimečka na túto pozíciu dostal napriek tomu, že je to jeho úplne prvý mandát v EP. V tejto pozícii je veľmi dôležité mať silné zázemie vo svojej vlastnej politickej frakcii, teda v jeho prípade vo frakcii Obnovme Európu, ktorej je Šimečka tiež podpredsedom. pokračovanie ‹ 1 2 ›