Omikron začína dominovať! Ako dlho bude trvať 4. vlna? Táto vec sa javí ako veľký problém

Bude to drsné.

Už od budúceho týždňa sa začnú pred nemocnicami stavať tzv. triážne stany, kde budú zdravotníci triediť, kam ktorí ľudia s COVID-19 poputujú. Štát sa tak pripravuje na množstvo pozitívnych a následne hospitalizovaných. Omikron je totiž podľa ministra Vladimíra Lengvarského (52) extrémne infekčný. V tejto súvislosti aj kompetentní priznávajú, že na Slovensku nebude k dispozícii dostatok testovacích kapacít na zisťovanie nákazy u každého.

Za utorok pribudlo najviac pozitívne testovaných za posledný mesiac. Riaditeľ Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) Matej Mišík predpokladá, že vlna omikronu je už na Slovensku prevládajúca a dominuje. Celkovo máme u nás zachytených 127 prípadov novej mutácie. Čísla, ktoré má ministerstvo k dispozícii, hovoria, že pred týždňom tvoril omikron 30 % vzoriek, týždeň predtým to bolo 13 %. Vidieť to aj na znovu stúpajúcej krivke počtu pozitívnych testov, ktorá doteraz klesala.

„Najviac nových prípadov pribudlo v Žilinskom kraji, najmenej v Banskobystrickom,“ oznámil rezort. Práve sever a juhozápad Slovenska značia, že nový variant koronavírusu sa rozbieha plnou silou. Vidieť to v regiónoch Tvrdošín a Námestovo či Stropkov a Dunajská Streda. Hospitalizácie zatiaľ nerastú a v nemocniciach je 1 600 pacientov.





Ako dlho bude vlna omikronu trvať? Pri delte začala krivka rásť od konca augusta a na vrchole bola do začiatku decembra, čiže približne tri a pol mesiaca. Dáta bez pátosu tvrdia, že pri omikrone to bude polovica z tohto času: „Vo Veľkej Británii začal počet prípadov rásť 6. decembra na Mikuláša, špičku mal na Silvestra a dnes po 2 týždňoch je na polovici prípadov v poklese krivky. To by znamenalo od náznaku nárastu počtu prípadov po „odpískanie“ štvrtej vlny 6 týždňov.“

Rozdávanie samotestov?

Čo vyzerá ako problém, je najmä testovanie ľudí v najbližších týždňoch. Pre veľký nával kontaktov s pozitívnym človekom nebudú stíhať testovacie zariadenia. „Počas skrátenej lehoty karantény je v zahraničí odporúčanie, že keď je k dispozícii aspoň domáci samotest, tak treba využiť túto možnosť. Nebude podmienka negatívneho PCR po skončení karantény pre nedostatok testovacích kapacít,“ povedal šéf IZA Mišík. Koordinátorka zdravotníctva v Žilinskom kraji Silvia Pekarčíková pre Nový Čas hovorí, že pracujú na informačných materiáloch pre občanov, kde bude uvedené, ako sa správať počas ochorenia.