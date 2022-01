Novinka v košickom kardiocentre: Pacientov roztriedi inteligentný skener! Čo všetko dokáže?

Rýchlo, bezpečne a efektívne!

Špeciálna čítačka po overení QR kódu umožňuje zosnímanie tváre aj toho, či má človek správne nasadené rúško, no tiež dokáže odmerať teplotu a skontrolovať green pass. Zároveň vytlačí aj potvrdenie s údajmi a fotografiou.

Ide o prvé zdravotnícke zariadenie na Slovensku, ktoré zaviedlo túto novinku pri triáži do skúšobnej prevádzky. „Pred ďalšou vlnou pandémie COVID-19 omikron hľadáme všetky možné riešenia, ako čo najviac ochrániť zdravie našich pacientov i zamestnancov. Zároveň sa snažíme odstrániť veľkú administratívnu záťaž našich pracovníkov pri triáži. Novinka zjednoduší postup a urýchli vypĺňanie vstupných formulárov,“ povedal Anton Jura, riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky VÚSCH.





Celkovo majú až 5 stojanových skenerov - tri pre pacientov a dva pre zamestnancov. Sú pri vstupoch, pričom skontrolujú covid pas, teplotu aj správne nasadené rúška. „Pri stojane je aj dezinfekcia a pacientom a návštevám po zasvietení zeleného svetla umožní vstup do budovy aj s vytlačeným potvrdením osobných údajov a aj informácie o vakcinácii. Týmto potvrdením sa pacient následne preukáže v ambulancii alebo pri príjme na hospitalizáciu,“ prezradil manažér odboru prevádzky Vladimír Mičko. „Pacienti s dvoma a jednou dávkou vakcíny plus ostatní sa budú musieť testovať PCR alebo antigénom a až potom môžu vstúpiť do budovy po klasickej fyzickej kontrole naším personálom,“ uzavrel.