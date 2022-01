Poburujúca kniha vychovávateľky Ivety, v ktorej sa píše o fackaní lajdákov: Riaditeľ školy reaguje

Poriadne si zavarila! Vychovávateľka zo základnej školy v Martine Iveta Matulová svojou knihou rozprávok poriadne pobúrila verejnosť.

Zvlášť dvíha tlak pasáž, kde nabáda deti k násiliu. Píše o tom, ako treba lajdákov, ktorí nedodržiavajú pravidlá proti koronavírusu, pritlačiť k múru a fackovať... Škola sa od jej diela dištancuje. Zbierka rozprávok pre najmenších, ktorá má dopomôcť k zvládnutiu súčasnej situácie, vydesí nielen deti, ale aj dospelých. Vychovávateľka Iveta Matulová opisuje boj s koronavírusom spôsobom, nad ktorým sa mnohým zastavuje rozum.



„Hlavne my ľudia rozumní sa bojíme. Ostatní hlupáci - korunní sedliaci - sa neboja a zamorujú naše územie,“ píše autorka. A potom pritvrdzuje: „Odchytáme všetkých lajdákov, pritlačíme ich k múru a slušne, fackami v prievane, tú ich hlúposť z hlavy vybijeme!“ Riaditeľ školy Jozef Krížo dáva od tohto diela ruky preč.

„Ja som o danej rozprávke nevedel. Pre mňa je to novinka. Ja aj škola sa dištancujeme od vyjadrení autorky v spomínanej rozprávke. Je to jej súkromná aktivita,“ povedal riaditeľ. Vychovávateľka pritom svoju kontroverznú tvorbu prezentuje ako prácu so žiakmi. Vydavateľstvo uvedené pri internetovom predaji tvrdí, že nie je vydavateľom a chybu už reklamovali.