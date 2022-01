Zúfalá Zuzana: Korona mi vzala manžela! Z Michalových († 42) posledných slov sa tisnú slzy do očí

Obrovský smútok, žiaľ a beznádej!

To, čo prežíva Zuzka (42) z Bratislavy po smrti manžela, sa dá len ťažko opísať. Jej milovaný Miško († 42), dovtedy zdravý a plný síl, sa nakazil covidom, a to sa mu stalo osudným. Milujúca manželka tak zostala sama na dve dcérky Nikolku (8) a Sárku (5). Zúfalá žena netuší, ako teraz zvládne starostlivosť, výchovu a financovanie chodu domácnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Michalovu († 42) pozemskú púť ukončila nákaza koronavírusom. „Dostala to dcérka v škole, ona bola prvá. Potom som to dostala ja i Miško a aj druhá dcérka, ochoreli sme celá rodina,“ prezradila utrápená Zuzka. Len ťažko znáša žiaľ a cez potoky sĺz ledva vládze rozprávať. „Nechcel sa dať zaočkovať, bál sa toho, že mu to ublíži a nebude sa vedieť postarať o rodinu. Chránili sme sa, on robil z domu, nakoniec to však aj tak prišlo,“ sťažka hovorí mamina dvoch detí.

„Do nemocnice sa dostal 16. decembra. Bolo to strašné, doteraz neviem, čo všetko sa tam stalo, prosila som ich, aby mi zachránili muža, že má dve malé deti. Z Kramárov ho nakoniec previezli k Milosrdným bratom. Keď som ho naposledy videla, išli ho napojiť na pľúcnu ventiláciu. Posledné jeho slová boli, že nech dávam pozor na dcérky, nech sú zdravé a šťastné. Ja som plakala, že ho takého mladého nepochovám, že on to prežije, a on povedal, že to je koniec. To boli jeho posledné slová,“ zadúša sa plačom nešťastná Zuzka.





Aj jeho otec mal covid

Na statočnej Zuzke teraz ostalo zabezpečenie celého chodu domácnosti. No netuší, ako to teraz zvládne, keďže hlavu rodiny - vyštudovaného inžiniera elektrotechniky - už pochovala. Michal zabezpečoval celý chod rodiny a Zuzka sa starala o deti. „Ja už nemám rodičov, otec mi zomrel, keď som mala 10 rokov, mamina pred piatimi rokmi. A Miškov ocko v máji tiež zomrel na covid. Hrozne to bolí, nevládzem, neviem, čo ďalej, som odkázaná na pomoc cudzích ľudí,“ povedala trasúcim sa hlasom Zuzka, ktorá má vyštudovanú sociálnu prácu.

„My sme boli manželia 8 rokov, spolu sme boli 12 rokov a boli sme šťastní. Vychovávali sme dve krásne deti, neviem tomu uveriť, nemôže to byť pravda... Stále len plačem. On bol zdravý chlap. Dala som urobiť aj pitvu, správu ešte nemám,“ uzavrela Zuzka.