Kolíková o analýze k povinnému očkovaniu: Zaoberala sa týmito otázkami!

Právna analýza k povinnému očkovaniu sa zaoberala otázkou zamestnania aj veku.

Počas rokovania vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá na analýze pracovala s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). "Podľa mňa, keď sa pozrieme na jednotlivé časti a závery, tak to nie tak, že by sa to dalo len tak ľahko odbiť, že povinné očkovanie už vôbec nemá zmysel a nejdeme o tom uvažovať," hovorí Kolíková. V analýze sa zaoberali celou škálou dôvodov, pre ktoré by bolo potenciálne možné zaviesť povinné očkovanie. Závery analýzy Kolíková prezrádzať nechcela, prvý sa o nich podľa nej má dozvedieť premiér Eduard Heger (OĽANO).

Analýza sa nezaoberala možnými sankciami, ak by niekto povinné očkovanie odmietol. Škála sankcií je však obrovská, podotkla Kolíková. Analýza sa mala v zmysle schváleného uznesenia vlády zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti tomuto ochoreniu.