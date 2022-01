Matovič otvorene: Prekvapivé slová o povinnom očkovaní!

Cesta povinného očkovania pre Slovensko už asi nejaký zmysel nebude mať. Uviedol to pred stredajšom rokovaním vlády minister financií Igor Matovič (OĽANO) s tým, že tí, ktorí sa chceli zaočkovať, tak sa už zaočkovali a tí, ktorí tak neurobili, tak "tých zaočkuje omikron sám".

"Nútiť ľudí k očkovaniu, keď nevieme, ako sa bude ďalej vyvíjať COVID-19, či neprejde do formy, po ktorej všetci túžime, že to bude ochorenie, ktoré sa bude podobať na bežné vírusové ochorenie, momentálne nemusí byť témou dňa," povedal Matovič. Nie je zástancom toho, aby povinne nútili k očkovaniu niektorú skupinu mladých ľudí len preto, že sú to napríklad vojaci, policajti alebo zdravotníci. Je ochotný sa na túto tému baviť pri skupine ľudí, ktorá je najrizikovejšia.

"V priebehu mesiaca budú na Slovensku zaočkovaní všetci," poznamenal minister financií. Tvrdí, že nakaziť sa omikronom bude menej bezpečné, ako sa zaočkovať, ale ide o slobodné rozhodnutie každého človeka. Ako poznamenal, je potrebné si držať prsty, aby vlna omikronu spôsobila čo najmenšie následky. Pre ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) je zavedenie povinného očkovania na Slovensku bezpredmetnou otázkou, pretože variant omikron napadá rovnako očkovaných ako neočkovaných. "Vidíme, že v európskych krajinách, kde tá vlna omikronu už prebieha, sa počty v nemocniciach napĺňajú oveľa menej, ako to bolo pri predchádzajúcich variantoch," podotkol Krajniak s tým, že povinné očkovanie nepodporuje.