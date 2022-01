Najväčšia zmena pravidiel za posledné týždne: 20 otázok o nových opatreniach!

Príprava na príchod omikronu. Hlavný hygienik zverejnil nové vyhlášky, podľa ktorých sa otvárajú všetky prevádzky a služby.

Do mnohých z nich sa však dostanete len v prípade, ak máte za sebou tri dávky vakcíny a pri najrizikovejších aktivitách vám nebudú stačiť len dve dávky očkovacej látky. Nový Čas prináša sumár hlavných otázok a odpovedí o nových opatreniach, ktoré majú platiť najbližšie týždne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

máte po druhej dávke vakcíny aj booster (tretiu) dávku



máte po prvej dávke jednodávkovej vakcíny Johnson & Johnson plus tretiu dávku



ste osoba s dvomi dávkami, ktorá má negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín



ste maloletý do 18 rokov, ktorý má dve dávky (alebo jednodávkovú vakcínu)



ste osoba s dvomi dávkami, ktorá prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami



ste osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň sa môžete sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu



ste osoba od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktorá má negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín



ste osoba do 6 rokov veku bez testu

Uznesenie hygienika zavádza nové pravidlá a do niektorých prevádzok, kde je najväčšia možnosť šírenia vírusu, sa dostanete, len ak ste v režime OP+. To znamená:

Čo všetko bude v režime OP+, čiže pre dvojočkovancov s testom alebo trojočkovancov?



Sprísnený režim, kde vám už nebudú stačiť len dve dávky vakcíny, sa zavádza v posilňovniach, wellnessoch, akvaparkoch, kúpeľoch bez zdravotnej indikácie, hoteloch a penziónoch. Pre fitnescentrá bude platiť maximálna kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí. Tiež musia viesť zoznam návštevníkov prevádzky.

Pre wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne platí podľa vyhlášky maximálna kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí. V režime OP+ môžu byť aj vysokorizikové podujatia - oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach. Týchto podujatí sa môže zúčastniť maximálne 20 ľudí.



Potrebujú deti do 18 rokov test v prípade režimu OP+?



Na najrizikovejšie aktivity, ako sú fitko, akvapark či hromadné podujatie, bude možné ísť len v režime OP+. Čiže s tromi dávkami alebo dvomi dávkami a testom. Deti do šiestich rokov môžu byť netestované a budú mať povolený vstup. Deti od 6 do 12 rokov musia mať výsledok čerstvého testu. Deti od 13 do 18 rokov nemôžu mať tretiu dávku, a teda im v režime OP+ stačia len dve dávky.