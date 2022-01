Čo vravia najnovšie čísla o rozšírení omikronu na Slovensku? Veľká výčitka analytikov: Nepochopiteľné!

Stropkov, Tvrdošín, Námestovo a Prešov. To by mali byť prvé štyri okresy na Slovensku, v ktorých už v plnej sile „úraduje“ vysoko nákazlivý variant omikron.

Tvrdia to analytici z projektu Dáta bez pátosu, ktorí tak usudzujú podľa raketovo stúpajúcej incidencie v týchto okresoch. Zároveň sa pýtajú, prečo na Slovensku od zistenia pozitivity až po výsledok sekvenácie musia prejsť až dva týždne, hoci už len v susednej Českej republike je to oveľa menej. Ako na to reagujú zodpovedné miesta a čo najnovšie čísla veštia o rozšírení omikronu na Slovensku?

Na Slovensku máme podľa oficiálnych úradov potvrdených 64 prípadov nového typu COVID-19 omikron. Prvé tri prípady zachytili 11. decembra a kompetentní očakávajú, že omikron spôsobí desaťtisíce pozitívne testovaných denne. V Česku je tento variant už prevládajúci a predstavuje 80 percent všetkých novozachytených prípadov. Podľa analytikov je veľmi málo pravdepodobné, že by sa nám omikron vyhýbal.

Dáta bez pátosu si všimli, že rapídne stúpa pozitivita testov v štyroch slovenských okresoch - Stropkove, Tvrdošíne, Námestove a Prešove, čo pripisujú práve omikronu. Ten má podľa predbežných údajov nižšiu smrtnosť, avšak údaje pochádzajú najmä z vysoko zaočkovaných krajín. „Všetky štyri okresy sú predskokanmi v okresnej hitparáde omikronovej vlny,“ píšu analytici o Slovensku. Zároveň kritizujú podľa nich príliš dlhý proces sekvenovania.





„Správa zo slovenských sekvenovacích laboratórií o 64 prípadoch omikronu pred dvoma týždňami je fajn. Ale je rovnako platná, ako keby dnes v predpovedi počasia hlásili, ako bolo dva dni pred Tromi kráľmi,“ uvádzajú Dáta bez pátosu. „Dá sa predpokladať, že pri prudkom náraste počtu pozitívnych ide o omikron. Treba to však aj potvrdiť,“ povedala nám epidemiologička a členka konzília Zuzana Krištúfková.

Problémové zisťovanie?

Podľa analytika iniciatívy Veda pomáha Martina Šustra by sa dal celý proces od odberu vzorky až po výsledok, či ide, alebo nejde o omikron, zefektívniť. „To, že u nás sekvenovanie vzoriek trvá tak dlho, je podľa mňa dané tým, že sú nešikovne nastavené procesy. Z iných krajín totiž vidíme, že sa to dá spraviť za menej ako týždeň. U nás to ako keby nevedeli nastaviť tak, aby fyzické vzorky cestovali jedným kanálom a informácie prúdili iným kanálom,“ hovorí Šuster pre Nový Čas.

„Je pre mňa trochu nepochopiteľné, kade to blúdi dva týždne. Veď keď si objednáte z obchodu hocijakú drobnosť, na druhý deň vám to donesie kuriér,“ dodáva expert. Na druhej strane tieto procesy sa podľa neho určite nestihnú optimalizovať tak rýchlo, aby nám to pomohlo pri omikrone.