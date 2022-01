Mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného výboru: V Miloslavove prešetria šikanu dva roky spätne!

Hýbe sa to dopredu. Koaliční aj opoziční poslanci si predvolali na mimoriadny brannobezpečnostný výbor ministra vnútra Romana Mikulca (49) aj krajského policajného riaditeľa, ktorí vysvetľovali postup kompetentných v citlivom prípade vyčíňania tínedžerov v Miloslavove.

Zo záverov vyplýva, že incident by mal byť v blízkom čase uzavretý. Dôležité však je tiež to, že policajná inšpekcia preverí, či muži zákona nezanedbali oznámenia súvisiace s detskou šikanou v Miloslavove. Zábery z malej obce na západnom Slovensku vyvolali vlnu rozruchu a prípad sa dostal až na stôl parlamentného výboru. Jeho predseda Juraj Krúpa po zasadnutí informoval, že kládli detailné otázky.



„Týkali sa celého procesu, od momentu, keď bola privolaná policajná hliadka, až po procesné úkony, objasňovanie následných úkonov až do aktuálneho stavu vyšetrovania. Záchranku privolali podozrivé osoby a informáciu, ktorú máme, tak predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo poškodenú a začalo robiť prvotné úkony,“ hovorí Krúpa. Tínedžeri mali na mieste pripravenú výhovorku, ktorú poskytli policajtom. „Poškodená bola odvezená do nemocnice vzhľadom na to, že bola značne intoxikovaná, tak sa čakalo na jej výpoveď do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa,“ dodal Krúpa.





Verejnosť spočiatku zarazili aj prepojenia, ktoré mali smerovať k tomu, že podozrivá tínedžerka má rodiča pracujúceho na miestnej polícii. „Vysvetlenie zo strany polície bolo také, že incident vyšetruje krajské riaditeľstvo a je zabezpečené tak, aby sa osoba nemala ako dostať do styku s priebehom vyšetrovania,“ vysvetlil Krúpa. Člen výboru Gábor Grendel povedal, že od začiatku medializácie incidentu vnímali pochybnosti o tom, či OČTK urobili všetko, čo mali, pre vyšetrenie prípadu.