V hlavnom meste búrajú megalomanský projekt z čias socializmu: Prečo v Bratislave nie je metro?!

Sen, ktorý nikdy nezrealizovali! Nedávno začali v Bratislave búrať hrubú stavbu depa metra pri Janíkovom dvore.

Nikdy tam však žiadna súprava nebola a po vyše 30 rokoch tak nastúpili stroje, aby skelet zrovnali so zemou. Dôvodom je predĺženie električkovej trate v Petržalke. Pritom podľa predikcií z 80. rokov minulého storočia mala byť prvá časť metra z Petržalky na Hlavnú stanicu dokončená na konci roka 1997. Nedostatok financií a divoké 90. roky však spôsobili, že sa od tejto myšlienky napokon upustilo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Výstavba bratislavskej rýchlodráhy sa pomaly, ale isto presúva z rysovacích dosák priamo do terénu... Týmito slovami sa začala reportáž odvysielaná v Televíznych novinách 4. augusta 1989, ktorá zobrazuje prvé výkopy plánovaného metra v hlavnom meste. Výstavba sa však začala už o rok skôr. Podľa magistrátu, ktorý mal projekt pod palcom, mala prvá časť trasy smerovať z petržalskej stanice Lúky-Juh do stanice Hlavné nádražie s celkovou dĺžkou 9 km a deviatimi stanicami.

Do roku 1997 mal byť podľa pôvodných plánov uvedený do prevádzky prvý, 6 kilometrov dlhý úsek od stanice Lúky-Juh po stanicu Dunaj. Do roku 2005 mal byť uvedený do prevádzky ďalší, 3 km dlhý úsek od stanice Dunaj po Hlavnú stanicu. Odhadované náklady sa vyšplhali na 12 miliárd korún. Dlhodobé plány však boli ešte odvážnejšie. Do roku 2030 mala mať rýchlodráha zastávky v Rači, Ružinove, Dúbravke a v Petržalke. Na južnom okraji Petržalky malo stáť depo Janíkov dvor, ktoré bolo ešte donedávna jediným rozostavaným pozostatkom plánovanej rýchlodráhy. Z dôvodu výstavby novej električkovej trate bude onedlho tento tristometrový úsek zbúraný.