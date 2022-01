Sexuálne vykorisťovanie na Slovensku: Znepokojujúci počet detských obetí

Pri sexuálnom vykorisťovaní Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zaznamenáva za ostatné roky zvýšený počet detských obetí.

Z celkového počtu 18 identifikovaných obetí sexuálneho vykorisťovania v roku 2021 bolo 10 detí (8 dievčat a 2 chlapci). Rezort vnútra sa preto zapojil do kampane zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Pôvodcom myšlienky a tvorcom kampane je prioritne Europol, tiež Generálne riaditeľstvo pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Bulharsku a Národná komisia pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového oddelenia MV SR.

Súčasťou kampane sú plagáty a videá so zameraním len na sexuálne vykorisťovanie v rámci obchodovania s ľuďmi, ktoré je celosvetovo s pracovným vykorisťovaním dlhodobo najčastejšími podobami obchodovania s ľuďmi. Prostredníctvom letákov a videí vyzýva MV SR verejnosť na ohľaduplnosť a citlivý prístup k problematike i obetiam, ktoré sa medzi nami pohybujú a potrebujú pomoc. „O problémoch a nepríjemných témach potrebujeme hovoriť otvorene. Oceňujem prácu mojich kolegov. Verím, že informovanie verejnosti pomôže eliminovať tento druh zneužívania žien, mužov a najmä detí,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO).

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR pripravovalo podklady, texty a slogany. Tie budú spolu s videom zverejňovať nasledujúce mesiace na sociálnych sieťach rezortu vnútra tak, aby zachytili aj prednáborové obdobie v rámci letných brigád.

Sexuálne vykorisťovanie patrí naďalej medzi najčastejšie formy zneužívania v rámci obchodovania s ľuďmi. Od roku 2008 do 2021 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 306 obetí, z toho bolo sexuálne vykorisťovaných 122 obetí. Predstavuje to 40 percent z celkového počtu zaradených obetí do programu. Obeťami sexuálneho vykorisťovania sa stávajú prevažne ženy, no ministerstvo vnútra zachytilo aj prípady sexuálne vykorisťovaných mužov.