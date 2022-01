Článok amerického denníka očami analytika Dyčku: Môže byť súčasťou informačnej vojny

Informácie uvedené v piatkovom článku amerického denníka The New York Times (NYT) - že Spojené štáty by mohli aj na území Slovenska trénovať prípadných ukrajinských povstalcov - môžu mať rôzne vysvetlenia.

Jedným z nich je, že ide o súčasť informačnej vojny USA proti Rusku. V rozhovore pre TASR to v utorok pripustil bezpečnostný analytik Lukáš Dyčka, ktorý pôsobí na Baltic Defence College v Estónsku.

Korešpondentka amerického denníka The New York Times Helene Cooperová napísala, že Spojené štáty zvažujú podporu pre prípadných ukrajinských povstalcov, ktorých by mohli USA trénovať vo "východnom krídle" Severoatlantickej aliancie (NATO), konkrétne v Rumunsku, Poľsku či na Slovensku. Český analytik si myslí, že zverejnenie tejto informácie môže mať rôzne príčiny.

"Môže ísť o snahu, ktorá je súčasťou informačnej vojny proti Rusku. To znamená uvoľniť onú informáciu, ktorá má na Rusko nejakým spôsobom zatlačiť. Takže možno je to vlastne správa pre Rusov, ktorá má akoby zdvihnúť cenu za prípadný konflikt na Ukrajine," povedal pre TASR Dyčka. V opačnom prípade môže ísť podľa analytika o "vážne myslený" plán reakcie v prípade napadnutia Ukrajiny zo strany Ruska.

"Vo chvíli, keď vieme, že Američania a NATO Ukrajincom na pomoc priamo neprídu, tak to je jedna z verzií, akou by sa dalo (Ukrajincom) aspoň nejako vojensky priamo pomôcť," pokračoval Dyčka.

Obe tieto možnosti sa podľa neho nevylučujú. "Informácia mohla byť uvoľnená, aby sa na Rusko zatlačilo, a zároveň sa môže tento výcvik plánovať. Zároveň sa mi však zdá, že v súčasnej dobe skôr rastie ochota Ukrajincov vstupovať do pravidelnej armády alebo do skutočných formácií a podieľať sa na pravidelnom boji v prípade, že by došlo k vojne. Nie som si veľmi istý, aká veľká ochota by bola vstupovať do nejakých guerillových alebo partizánskych formácií," povedal český analytik zaoberajúci sa obranou.

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico naznačil, že vďaka dohode o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA) bude pre Američanov ľahké vytrénovať na Slovensku ukrajinských povstalcov, čo Smer-SD odmieta. Z konkrétnych článkov dohody DCA podľa Fica vyplýva, že americké jednotky budú mať voľný pohyb na území Slovenska. "Tak si predstavte, ako bude ľahké tu vytrénovať ukrajinského povstalca, a potom bez akýchkoľvek problémov ho presunúť na ukrajinské územie, aby tam bojoval v prípadnom konflikte," uviedol Fico.

Podľa Dyčku by sa medzi Ukrajincami dobrovoľníci na takýto výcvik zrejme našli, avšak ukrajinská mentalita podľa neho tomu nie je veľmi naklonená. "Fungovalo by to iba v prípade, ak by Rusi mali v úmysle postúpiť aj na západnú časť Ukrajiny. Ak by zostali na východnej Ukrajine, tak by tá invázia bola len inváziou na proruské povstalecké územia a tam je to obyvateľstvo viac proruské. Nájsť v týchto oblastiach nejakých miestnych dobrovoľníkov by bolo zložitejšie. To znamená, že museli by to byť Ukrajinci zo západných častí a tí práve skôr chcú vstupovať do armády než do nejakých partizánskych formácií," poznamenal pre TASR Dyčka.