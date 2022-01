Následky koronavírusu si niektorí pacienti nesú ešte dlhé mesiace. No nielen oni si potrebujú oddýchnuť a nabrať nové sily. Slovensko má oproti iným výhodu v liečivých vodách, ktoré klasický relax vo wellnesse posúvajú na novú úroveň. Čím sú výnimočné kúpele Dudince a prečo by ste pobyt v nich mali zaradiť do svojho diára?