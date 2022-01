Výbor pre obranu a bezpečnosť riešil brutálny prípad v Miloslavove, Grendel: Za kľúčové považujem dva závery

Trestné stíhanie vo veci napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove sa začalo ešte pred zverejnením prípadu. Zdôraznil to podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Gábor Grendel (OĽaNO) po dnešnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Na zasadnutí výboru sa poslanci venovali najmä incidentu v Miloslavove z 2. januára a zúčastnil sa na ňom aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) spolu s viceprezidentom Policajného zboru a riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Grendel požiadal predsedu branno-bezpečnostného výboru NR SR Juraja Krúpu o zvolanie výboru, pretože od začiatku medializácie incidentu vznikali podľa neho pochybnosti o tom, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko pre vyšetrenie prípadu. Ako poslanec doplnil, rokovanie výboru bolo z jeho pohľadu mimoriadne užitočné. „Za kľúčové považujem dva závery. Prvý, že úrad inšpekčnej služby preverí dva roky spätne, čo sa dialo v Miloslavove a či polícia náhodou v minulosti nezanedbala nejaké podnety od občanov v súvislosti s detskou šikanou. Druhý záver je ten, že trestné stíhanie vo veci začala polícia ihneď v prvú noc, keď sa incident stal a poškodená prvýkrát vypovedala,“ povedal Grendel s tým, že tento fakt trochu zanikol vo verejnej diskusii.

Predseda výboru informoval, že poslanci prijali uznesenie, v ktorom skonštatovali, že boli informovaní o priebehu vyšetrovania a o prístupe polície k incidentu. Poslanci kládli ministrovi a vedeniu polície otázky k priebehu vyšetrovania a k procesným úkonom. „Otázky sa týkali celého toho procesu, teda od momentu, keď bola privolaná policajná hliadka cez celé procesné úkony až po objasňovanie,“ pokračoval Krúpa.

Vysvetlil, že záchranku k napadnutému dievčaťu zavolali podozrivé osoby. „Predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo poškodenú a začali robiť prvé úkony. Podozrivé osoby už mali pripravenú nejakú výhovorku, ktorú poskytli policajtom na mieste. Policajti zabezpečili to, že boli vykonané dôkazy a poškodená osoba bola odvezená do nemocnice. Vzhľadom na to, že bola intoxikovaná, tak sa čakalo na jej výpoveď do skorých ranných hodín,“ uviedol Krúpa. Poslanci preverovali aj prepojenia medzi podozrivou a osobou, ktorá pracuje na polícii. „Vysvetlenie zo strany Policajného zboru bolo také, že tento incident vyšetruje krajské riaditeľstvo a vyšetrovanie je zabezpečené tak, aby sa osoba nemala ako dostať do styku z vyšetrovaním,“ uzavrel Krúpa.

Vyšetrovaním prípadu týkajúceho sa napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému došlo 2. januára v areáli objektu bývalého družstva v obci Miloslavov, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Tí si vec na základe výberovej príslušnosti prevzali v piatok 7. januára od Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, ktoré viedlo prvotné vyšetrovanie tohto prípadu. Vyšetrovateľ v prípade začal trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej