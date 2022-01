Extrémne silný vietor láme stromy a strháva strechy: V tejto oblasti je to najhoršie!

Silný nárazový vietor, ktorý zasiahol územie Slovenska, si počas pondelka vyžiadal zvýšený počet výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Do 18.30 h vykonali 70 výjazdov, pri desiatkach z nich stále zasahujú, informovala Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia HaZZ. Uviedla, že najvážnejšia situácia je v Bratislavskom a v Trnavskom kraji. V oboch krajoch hasiči zasahovali 19-krát. "V Nitrianskom kraji zasahovali 12-krát a v Žilinskom kraji bola ich pomoc v súvislosti s odstraňovaním následkov silného vetra potrebná v 11 prípadoch," dodala.

Asistencia hasičov vrátane členov dobrovoľných hasičských zborov sa týka najmä odstraňovania popadaných stromov z cestných komunikácií a zaparkovaných vozidiel. V niekoľkých prípadoch odstraňujú strhnuté strechy. "Predpokladá sa, že výjazdy k podobným udalostiam budú ešte pribúdať," oznámila Križanová.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok výstrahy pred silným vetrom pre celé územie krajiny, najvážnejšie varovanie sa týkalo juhozápadného Slovenska. Výstraha pred nárazmi vetra platí na západe krajiny do 21.00 h, na strednom Slovensku do 22.00 h, pre regióny východného Slovenska trvá najnižšia výstraha do utorkového (18. 1.) rána.