Opozícia tlačí na Čaputovú: Podpíše prezidentka dohodu s USA?

Ustojí prezidentka tlak zo strany opozície a podpíše obrannú dohodu s USA bez zisťovania názoru Ústavného súdu SR (ÚS SR)?

Aj na túto otázku malo dať odpoveď trojstranné stretnutie v Prezidentskom paláci, na ktoré Zuzana Čaputová (48) pozvala premiéra Eduarda Hegera (45) a šéfa parlamentu Borisa Kollára (56). Ďalšou časťou rébusu je práve postoj Kollára a jeho strany Sme rodina, ktorá má k zmluve tiež určité výhrady. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bez ohľadu na to, či Čaputová vypočuje výzvy zo strany opozície a obráti sa na Ústavný súd, kľúčové bude najmä to, ako sa zachová Kollár a jeho politická rodina. „Aj keď sa táto zmluva podpíše, akýkoľvek vojak, ktorý by prišiel na Slovensko, musí to byť ratifikované v parlamente. Pokiaľ to bude takto napísané v tej zmluve, tak nemáme problém,“ hovorí Kollár s tým, že chce mať garantované aj to, že sa len tak nedovezú jadrové zbrane.

„Pokiaľ to bude nejaké vágne, môže sa stať opak,“ dodal Kollár s tým, že z jeho strany môžu byť 3-4 poslanci, ktorí sa zdržia hlasovania. Naproti tomu premiér Heger má názor jasný. „Na stretnutie som išiel s jasným cieľom. Otvorene podporiť podpis obrannej dohody s USA. Jej prijatie je zodpovedným krokom smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky i našej obranyschopnosti,“ napísal po stretnutí.

Prezidentka sa bezprostredne po schôdzke k jej obsahu nevyjadrila, všetky oči však budú v najbližších dňoch upreté práve na ňu. Je pred ňou totiž neľahká úloha, či sa vo veci dohody s USA obráti na Ústavný súd, ako to žiada opozícia, alebo nie.

„Nie je pravda, že prijatím tejto zmluvy otvárame cestu pre americké základne. Nie je pravda, že by na základe tejto zmluvy mohli byť umiestnené jadrové zbrane. A nie je ani pravda, že by americkí vojaci nemohli byť na našom území trestne stíhateľní,“ vyvracia argumenty opozície minister zahraničia Ivan Korčok. Fico sa naopak sťažuje, že zmluva sa už nedá zmeniť. „Buď Národná rada vysloví súhlas, alebo nevysloví súhlas. My už máme po funuse,“ povedal s tým, že ak sa dostane k moci, tak ju zrušia. Podporiť ju odmietajú aj Hlas a ĽSNS.