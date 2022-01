Odborníci na rovinu: Ako budeme cestovať na dovolenky? Slová infektológa Sabaku Slovákov potešia!

Začínajú sa prípravy na cestovanie do zahraničia. Mnohí Slováci si kladú otázku, či si spolu s deťmi budú môcť užívať lyžovačku počas jarných prázdnin, alebo či nebude rizikom vybrať si letnú dovolenku mimo domoviny už teraz.

Hoci odborníci odporúčajú relaxovať radšej na Slovensku, v lete by už situácia mala byť pokojná a cestovanie do zahraničia by nemalo byť žiadny problém. Nový Čas zisťoval, či ešte hrozí zatváranie krajiny a s čím treba rátať pri opustení krajiny. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Cestovný ruch je jedným z tých odvetví, ktoré dostali najviac na frak, hoci plynúca štátna pomoc im ako-tak vykryla straty. Nevýhodou podľa šéfa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Romana Berkeša je, že u nás veci nie sú dostatočne komunikované v predstihu.

„Máme skúsenosti aj z tejto zimnej sezóny, že klienti majú obavy rezervovať si pobyt na Slovensku práve z dôvodu nejasnej komunikácie pravidiel a podmienok. Rozhodovali sa častejšie pre zimné a lyžiarske pobyty v zahraničí, kde boli opatrenia komunikované jasnejšie,“ uviedol pre Nový Čas s tým, že záujem je o lyžovačky v Rakúsku, Taliansku či vo Francúzsku. Z exotických destinácií letí Omán, Dubaj a Maldivy.

Aké bude leto?

Pomaly sa rozbieha aj predaj tzv. first minute. Zrejme aj vďaka faktu, že v lete výskyt ochorení enormne klesol, bude záujem o letné destinácie väčší ako za posledné 2 roky. „Klienti si uvedomujú, že záujem o cestovanie narastá celosvetovo a dá sa predpokladať, že mnohé obľúbené destinácie môžu byť už čoskoro vypredané. Aj v túto letnú sezónu sa dajú očakávať opatrenia v hoteloch, ktoré fakticky zvýšia úroveň pobytu, ako zvýšený nárok na hygienu, menší počet ubytovaných hostí, menej ľudí pri bazénoch a na plážach, zvýšená obsluha v reštauráciách,“ tvrdí šéf SACKA.

Lyžovať aj do Rakúska

Hoci sa na nás valia strašidelné správy o omikrone a v nasledujúcich týždňoch očakávame pribúdanie prípadov, zatvorenie krajiny či sprísňovanie pravidiel sa v rámci EÚ nechystá. „Preto by som sa nebála ísť lyžovať napríklad do Rakúska. Čo sa týka letnej dovolenky, teoreticky si ju už ľudia môžu objednať aj v predstihu,“ hovorí epidemiologička Henrieta Hudečková s tým, že skúsenosti z uplynulých rokov ukazujú, že v lete je vírus vždy na ústupe. Jednou vecou nás však nepoteší. „Myslím si, že nosenie respirátorov na letisku či v lietadle bude na mieste, aj keby bol neviem aký pokoj. Tie budú našou súčasťou na niektorých exponovaných miestach asi dlhší čas,“ dodala.