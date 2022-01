Amatérsky fotograf Nikolas zbožňuje slovenskú prírodu: Takéto zábery robí vodič z povolania!

Z toho padne sánka nejednému turistovi! Nikolas Reguly (29) z Nižnej (okr. Tvrdošín) prešiel za minulý rok 148 turistických vrchov na Slovensku a ešte k tomu Cestu hrdinov SNP. Keďže na svoje túry vstáva skoro ráno, väčšinou chodí sám. Spoločnosť však mladému vodičovi z povolania robí fotoaparát. Ním na cestách zvečnil jedinečné zábery.

V pracovnom čase rozváža ako vodič autosúčiastky, vo voľnom čase sa Nikolas (29) mení na túlavého vlka. Na túry chodí väčšinou sám.„Keďže chodievam v skorých ranných hodinách a málokomu sa chce vstávať, keď nemusí, tak väčšinou idem sólo. Niekedy sa pridajú kamaráti alebo známi, ale všetko závisí aj od náročnosti,“ smeje sa.

Všetko má presné pravidlá. „Pri plánovaní turistiky je dôležité nepodceniť počasie a vedieť odhadnúť svoje schopnosti. Najradšej mám východy a západy slnka, keďže vtedy je najkrajšie svetlo a krajina sa doslova rozžiari dozlatista,“ vysvetľuje. Pri svojich potulkách nezabudne robiť krásne zábery.

Cesta hrdinov SNP

Mladý muž si na náročnú trasu trúfol 8. augusta. Cestu hrdinov SNP skončil 2. septembra. „Keď som o nej pred niekoľkými rokmi počul prvýkrát, povedal som si, že kto by to dokázal prejsť naraz celé a ísť takmer mesiac pešo. Vtedy som si zároveň povedal, že raz sa na to podujmem aj ja,“ smeje sa dnes. Nikolas vysvetľuje, že počas náročnej trasy človek vypne od bežných každodenných problémov.

„Jediné, čo som každý deň riešil, bolo, kde budem spať, čo budem jesť a kde sa nachádza prameň vody. Batoh vážil na začiatku cesty okolo 16 kg, pričom jeho hmotnosť sa mierne menila v závislosti od rôznych etáp a počasia,“ hovorí mladík s tým, že hlavu zložil v hoteloch, horských chatách, pri kostole a raz dokonca na poľovníckom posede.

Na ceste zažil i ťažšie okamihy, no je pyšný, že do cieľa na Devíne došiel. Okrem Slovenska by rád pochodil trasy pre turistov i v zahraničí. „Navštívil som napríklad pohorie Sierra Nevada v Kalifornii alebo Stolovú horu či vrch Lion‘s Head v Južnej Afrike, ale určite by som rád niekedy navštívil Alpy, Kaukaz alebo Himaláje,“ dodáva.



Nikolasove NAJ