Cestujete vlakmi? Informácie ZSSK vás nepotešia, problém bude opäť na západe krajiny

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v tomto týždni od 17. do 21. januára z prevádzkových dôvodov nevypraví na regionálnych linkách západného Slovenska viac ako štyri desiatky osobných vlakových spojov.

Štátny vlakový dopravca o tom informoval na svojom portáli s tým, že aktuálna situácia sa počas dňa mohla priebežne zmeniť. Minulý týždeň spoločnosť pre chýbajúcich rušňovodičov aj vplyv pandémie odriekla takmer osemdesiat vlakov na tých istých trasách v západoslovenskom regióne. „ZSSK sa za spôsobené nepríjemnosti a zníženie komfortu pri cestovaní cestujúcim ospravedlňuje,“ oznámila spoločnosť.

Na trati Bratislava - Komárno železničiari v pondelok 17. januára odriekli desať spojov od poludnia do večera, z toho šesť medzi hlavným mestom a Dunajskou Stredou. Dva vlaky vynechali v celej dĺžke trate medzi Bratislavou a Komárnom, po jednom z Kvetoslavova do Bratislavy a z Dunajskej Stredy do Komárna. V utorok ráno cestujúcich neodvezie ani vlak z Komárna do metropoly.

Najviac výpadkov vlakov v tomto týždni oznámil národný dopravca medzi Trnavou a stanicou Bratislava-Nové Mesto, a to 28 spojov počas celého dňa. V jednom prípade uviedol ako príčinu chýbajúcu lokomotívu. Zrušený je tiež ranný vlak z bratislavského Nového Mesta do Pezinka a z Pezinka do Bratislavy na Hlavnú stanicu. V utorok popoludní a večer sú navyše odrieknuté dva vlaky medzi Bratislavou a Malackami a dva medzi Malackami a Pezinkom. Nejde ani ranný vlak z Galanty do stanice Bratislava-Petržalka.