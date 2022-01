Rázny krok aeroliniek: Niektoré letecké spojenia s Košicami pre omikron pozastavili

Nízkonákladové aerolínie pre šíriaci sa omikron variant nového koronavírusu od januára pozastavili niektoré letecké spojenia s Košicami.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová s tým, že vlani tam vybavili viac cestujúcich ako v prvom pandemickom roku 2020.

„Letecká spoločnosť Ryanair na január pozastavuje lety do Liverpoolu a na február aj lety do Varšavy, Viedne a Londýna. Letecká spoločnosť Wizzair pozastavuje do 7. marca 2022 lety do Doncaster-Sheffield,“ spresnila. Po odznení vlny omikronu v Európe letisko podľa nej predpokladá výrazný nárast počtu prepravených cestujúcich u všetkých leteckých spoločností lietajúcich z Košíc.

Očakáva, že koncom marca tohto roka obnoví svoju prevádzku z Košíc letecká spoločnosť LOT Poľské aerolínie do Varšavy a od polovice apríla aj letecká spoločnosť Eurowings do Düsseldorfu.

Čo sa týka minulého roka, košické letisko ho hodnotí pozitívnejšie ako rok 2020. Vlani vybavili 168.742 cestujúcich, čo je o 71.360 viac ako rok predtým. „Avšak stále sú to nízke čísla,“ povedala s tým, že pred pandémiou v roku 2019 vybavili 558.064 cestujúcich, čo bol druhý najlepší výsledok v histórii letiska.