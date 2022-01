Návrh Kremského tŕňom v oku Slovenskej advokátskej komory: Legalizoval by trestný čin!

Návrh novely od šéfa Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Petra Kremského (OĽANO) legalizuje tzv. pokútnictvo, teda poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia, ktoré je v súčasnosti trestným činom. Tvrdí to Slovenská advokátska komora (SAK).

Novela by tiež podľa komory mohla spôsobiť poškodenie občanov. Návrh hovorí o novej skupine poskytovateľov právnych služieb – právnych poradcoch, ktorým by na poskytovanie odborných právnych služieb malo stačiť vyštudovať vysokú školu v odbore právo.

Komora v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová, upozorňuje, že na to, aby sa niekto stal advokátom, musí teraz splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, tri roky prípravy na budúce povolanie a zloženie advokátskej skúšky. "Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť," zdôraznila s tým, že takouto zmenou by sa oslabilo aj postavenie občanov.



"Rôzni podvodníci (pokútnici) totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Podvodníci (pokútnici) na rozdiel od advokátov nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť," podotkla Donevová.

Vyhlásila, že s problémom tzv. pokútnikov bojujú aj iné profesie, poukázala na prípad falošného plastického chirurga v Bratislave alebo veterinára v Nových Zámkoch. "Tento poslanecký návrh možno pripodobniť vytvoreniu živnosti srdcového chirurga, ktorému na operovanie stačí to, že vyštuduje medicínu, a nepotrebuje absolvovať nijaké dodatočné vzdelanie a prax. Takému lekárovi by sa asi nikto nedal rád operovať," dodala.

Kremský chce cez novelu živnostenského zákona, ktorou by sa zmenil aj zákon o advokácii, zaviesť nový typ viazanej živnosti - právne poradenstvo. Odôvodnil to zlepšením prístupu ľudí i právnických osôb k právnej pomoci či zvýšením transparentnosti poskytovaných služieb. Právni poradcovia by mohli podľa návrhu poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, robiť právne poradenstvo či konzultačnú činnosť v oblasti tvorby práva.