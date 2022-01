Slovensko je pripravené prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a otvoriť novú kapitolu vzťahov so Saudskou Arábiou.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol na pondelňajšom stretnutí s veľvyslancom Saudskej Arábie v SR Abdulláhom ibn Chálidom Saúdom. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.

"Saudská Arábia je dôležitým partnerom Slovenska a Európskej únie v oblasti Blízkeho a Stredného východu. V mnohých otázkach medzinárodného diania – vrátane politického a bezpečnostného vývoja v regióne – zdieľame podobné postoje," uviedol Korčok. Ocenil tiež, že "Saudská Arábia vyjadrila záujem o pokračovanie pravidelného dialógu s Európskou úniou v ľudskoprávnej oblasti".

Počas stretnutia so saudskoarabským veľvyslancom princom Abdulláhom ibn Chálidom Saúdom šéf slovenskej diplomacie pozitívne zhodnotil doterajší rozvoj spoločných vzťahov a prerokoval možnosti ich ďalšieho prehĺbenia – najmä v obchodno-ekonomickej a investičnej oblasti. Do Žilinku si pre účasť na oslavách v Rusku kopol aj Korčok: V tomto období to už vôbec nie je prípustné!

V záujme zintenzívnenia slovensko-saudskej obchodnej a investičnej spolupráce je podľa Korčoka nutné sfinalizovať potrebný zmluvno-právny rámec vzájomných vzťahov vrátane podpísania základnej všeobecnej medzivládnej dohody, ako aj ďalších ekonomicko-finančných dohôd. Príležitosti pre intenzívnejšiu spoluprácu existujú podľa ministra aj vo vzájomnom cestovnom ruchu.

Počas rozhovoru rezonovali aj aktuálne otázky regionálneho vývoja na Blízkom a Strednom východe vrátane blízkovýchodného mierového procesu a prebiehajúcich rokovaní o obnovení iránskej jadrovej dohody.