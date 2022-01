Popradčan sa vyhrážal tínedžerovi s nožom v ruku: Dorazí vás, čo od neho žiadal

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci zločinu vydierania, ku ktorému došlo v piatok (14. 1.) popoludní pred jednou z predajní na Dostojevského ulici v Poprade.

Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 25-ročný miestny muž s nožom v ruke vydieral 16-ročného chlapca.

„Pristúpil k nemu a požadoval od neho 'gram', lebo ináč nemá problém ho dobodať. Mladík mal strach, no snažil sa staršieho muža upokojiť,“ priblížila incident hovorkyňa. Dodala, že vydierač schoval nôž do vrecka a chcel od mladíka zistiť, kde by mohol zohnať marihuanu. Chlapec podľa polície pochopil, že mu niečo musí povedať, a tak mu dal nepravdivú informáciu, kde marihuanu v meste zoženie. Útočník sa upokojil a potom odišiel.

„Polícia krátko po tomto incidente zadržala muža podozrivého z uvedeného protiprávneho konania. Ten bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila Ligdayová. Okresný vyšetrovateľ po získaní potrebnej dôkaznej situácie voči nemu vzniesol obvinenie zo zločinu vydierania.