Na Slovensko sa valí silný vetrisko, SHMÚ, hasiči i polícia varujú: Rady, ktoré treba brať vážne

Pohyb v lesoch a horách je pri aktuálnom počasí a výstrahách pred silným vetrom nebezpečný.

Vzhľadom na poveternostné podmienky sa treba zdržiavať v bezpečných objektoch a zabezpečiť pred prípadnými škodami aj zvieratá či záhradný nábytok, autá by nemali parkovať pod stromami či stĺpmi a vodiči by mali jazdiť pomaly. Aj to patrí medzi odporúčania hasičov, záchranárov i polície v súvislosti so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pripomenul aktuálne výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách, ako aj na ďalšie výstrahy prvého i druhého stupňa takmer na celom Slovensku.

SHMÚ podčiarkol, že pohyb v horách je v takýchto podmienkach mimoriadne nebezpečný. "Horská záchranná služba preto výrazne neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách," upozornil.





Záchranné zložky apelujú, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečných objektoch a vyhýbali sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, radia kontaktovať tiesňovú linku. Zdôrazňujú, že sledovať poveternostnú situáciu treba z bezpečia domova a v žiadnom prípade neskúmať terén. "Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok," podčiarkli.