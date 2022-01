Magistrát chce nedostatok nájomných bytov v Bratislave riešiť po svojom: V čom spočíva dohoda s developermi?

Obojstranne výhodná dohoda? Magistrát avizuje, že v najbližších piatich rokoch chce získať pre hlavné mesto 1 600 nových nájomných bytov. Tie bude potom ponúkať záujemcom.

Mesto chce byty získavať rôznymi spôsobmi, jedným z nich je aj spolupráca s developermi. Mesto však nedostane byty od developerov zadarmo. Súkromníci dostanú na revanš možnosť postaviť viac bytov, ako to umožňuje súčasný územný plán. Magistrát však ľudí upokojuje, že sa extrémnej výstavby báť nemusia.

Nedostatok nájomných bytov v Bratislave je dlhodobým problémom. Mesto chce preto rekonštrukciou starších mestských bytov, vlastnou výstavbou, kúpou bytov i spoluprácou s developermi získať 1 600 nových bytov, pričom 150 z toho by mali zabezpečiť piati developeri, s ktorými sa mesto chystá v najbližšom čase podpísať zmluvy. Podľa magistrátu ide o 12 lokalít v štyroch mestských častiach, a to v Dúbravke, Rači, Petržalke a Ružinove.

Byty však nebude mesto od developerov kupovať za trhové ceny. Namiesto toho umožní týmto firmám postaviť v hlavnom meste väčšie množstvo bytových jednotiek, ako je v súčasnom územnom pláne. „Schválením zmien a doplnkov územného plánu dôjde k zhodnoteniu pozemku súkromného vlastníka (developera), keďže na ňom môže postaviť väčší pomer žiadanejšej funkcie bývania oproti iným funkciám,“ vysvetľuje magistrát.

To v zásade znamená, že napríklad pri výstavbe komplexu s bytmi, kanceláriami a obchodmi bude môcť developer po schválení zmien postaviť väčšie množstvo bytov, vďaka ktorým zarobí viac na ich predaji. „Po ukončení výstavby dôjde k prevodu vypočítaného a vopred zazmluvneného podielu bytov do vlastníctva hlavného mesta. Bratislava byty získa za symbolickú sumu vo výške 1 euro plus DPH za jednu bytovú jednotku. Získané byty hlavné mesto následne ponúkne záujemcom o nájomné bývanie,“ vysvetľuje magistrát.