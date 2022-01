Herci z Prešova dostali šancu v novom seriáli: Z rusínskeho divadla do jojkárskej Hranice!

Tešia sa z úspechu. Na účinkovanie v seriáli TV JOJ Hranica angažovali osem hercov z prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD). Zastúpenie hercov z divadla, ktoré má v repertoári výlučne hry v rusínskom a ukrajinskom jazyku, je podľa tvorcov výsledkom ich skvelého renomé.

Divadlo zvyčajne hráva na severovýchode, kde žije najviac ľudí rusínskeho pôvodu.Bolo to však väčšinou buď v jednom filme, alebo v jednom dieli seriálu. Toto je však iné, lebo ide o dlhodobejší projekt,” povedal riaditeľ DAD Marián Marko.

V úlohe nekompomisnej ukrajinskej policajtky Larisy vystupuje aj herečka Iveta Fejková (27). „V našom divadle vyhlásili konkurz na obsadenie hercov v seriáli. Mne v konkurze pripadla úloha ukrajiskej policajtky a napokon som ju dostala. Je nekompromisná, ale postava sa vyvíja a postupne je nežnejšia a nežnejšia,” prezradila sympatická absolventka košického Konzervatória Jozefa Adamoviča.





Prečo si ich vybrali

Ona aj kolegovia, ktorí predstavujú Ukrajincov, v Hranici rozprávajú slovensky a rusínsky. „Keby sme hovorili ukrajinsky už by sa asi museli použiť titulky, lebo by tomu málokto rozumel. Rusínčina je však slovenčine bližšia,” myslí si Iveta, pre ktorú to je prvá účasť v takomto projekte. Natáča sa pri Bratislave, i keď dej seriálu sa odohráva na hranici v Uliči. „Režisér si bol zmapovať terén na východe Slovenska. A vyznieva to reálne, ako keby sa natáčalo priamo na slovensko – ukrajinskej hranici,” poznamenala.

Kreatívny proucent Stano Guštafík vysvetlil, že do seriálu Hranica pre autentickosť chceli obsadiť aj hercov, ktorým je prostredie východného Slovenska i slovensko-ukrajinského pohraničia blízke. „Vedeli sme, že DAD v Prešove má výborné renomé, preto sme zalovili v ich radoch. Na castingu nás očarili svojím temperamentom a energiou,“ dodal. Okrem Ivety Fejkovej sa v seriáli z DAD objaví aj Jevgenij Libezňuk,Jozef Panlikaš, Ľudmila Kozmenko,Vladimír Roháč, Vasiľ Rusiňak, Ladislav Ladomirjak a Michal Kucer.