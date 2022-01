Búračka v centre Bratislavy: Kamera nahrala čelný náraz! Milan opísal sekundy hrôzy

Namiesto pokojného večera zažili peklo! Bratislavčan Milan (48) s priateľkou Katarínou (47) sa vo štvrtok večer vracali domov z práce, keď do nich z ničoho nič narazil vodič, ktorý podľa polície nafúkal až 1,6 promile!

Akoby zázrakom si incident nevyžiadal žiaden ľudský život. Milan však hovorí, že keby tesne pred nárazom nespomalil, podgurážený vodič a ani oni by pravdepodobne nehodu neprežili. Celý prípad vyšetrujú muži zákona.

Hrozivo vyzerajúca dopravná nehoda sa stala vo štvrtok večer pred vjazdom na bratislavský Most SNP. Vodič BMW dostal šmyk, prešiel do protismeru a následne narazil zboku najskôr do Škody Citigo, od ktorej sa odrazil do Toyo­ty C-HR. Práve v nej sedeli Milan (48) s Katarínou (47), ktorí po náraze odleteli do auta, idúceho za nimi.

„Vracal som sa z práce, priateľka sedela vedľa mňa. Už v diaľke som videl svetlá, tak som radšej začal pribrzďovať. Priateľka o tom aute ani nevedela. Bola celá vysmiata a rozprávala,“ opisuje sekundy pred zrážkou Milan. BMW podľa videí z jeho palubnej dosky najskôr narazilo zboku do auta, ktoré išlo vedľa Milana, od ktorého sa odrazilo k nim.





„Bol to hrozný pocit. Auto oproti nám sa začalo kymácať zo strany na stranu. Vedel som, že nám hrozí nebezpečenstvo. Preto som aj tesne pred tým zastavil. Tajne som však dúfal, že nás nakoniec minie. Bohužiaľ, nestalo sa,“ opisuje hrôzu na ceste vodič. Keby vodiča BMW nespomalilo druhé vozidlo, pravdepodobne by opitý vodič nabúral predkom rovno do nich. „To by bol pravdepodobne jeho koniec,“ hovorí Milan, ktorý sebe a priateľke vďaka pribrzdeniu pravdepodobne zachránil život.

Bolesť a trauma

Milan s priateľkou si z celého incidentu neodnášajú len psychickú traumu, ale aj zranenia. „Nemôžem si sadnúť, bolí ma chrbát, krčná chrbtica. Priateľka má zašívané čelo, vybitý zub a je celá modrá od bezpečnostného pásu. Momentálne leží v nemocnici, má otras mozgu a niektoré veci si nepamätá.“