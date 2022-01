Sudca rozhodol! Padlo očakávané rozhodnutie, pôjde Bödör za mreže?

Obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra prepustili zo zadržania na slobodu.

V nedeľu popoludní o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Rozhodovať bude Najvyšší súd (NS) SR. Informoval o tom obhajca Norberta Bödöra Marek Para.

"O pár dní bude rozhodovať NS SR, my sa ideme pripravovať na toto rozhodovanie," podotkol obhajca. Hovorí, že dôvody prepustenia jeho klienta zo zadržania súvisia s prieťahmi a nedodržaním lehôt. Norbert Bödör cestou do auta svojho advokáta na otázky novinárov neodpovedal.

"Väzobné stíhanie obvineného Ing. N. B. v tejto trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavoval neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. NS SR by mal rozhodovať o sťažnosti prokurátora na verejnom zasadnutí 20. januára.

Obvineného podnikateľa najskôr vo štvrtok (13. 1.) prepustili z väzby, kde bol približne rok a pol pre kauzu Dobytkár. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ho o pár hodín neskôr zadržala v súvislosti s kauzou Valčeky, respektíve Judáš. Norbert Bödör v nej má byť stíhaný za korupčnú trestnú činnosť. Kauza Valčeky sa podľa medializovaných informácií týka ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s fiktívnymi dodávkami ocele.

Norbert Bödör čelí aj dvom obžalobám. Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár nariadil ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, na 25. februára. Obžaloba sa týka 13 osôb. Para uviedol, že by jeho klient mal byť na pojednávaní osobne prítomný. Prokurátor ÚŠP podal v decembri 2021 obžalobu na 11 osôb aj v kauze Očistec.