Keby bol Sulík na Žilinkovom mieste, do Ruska by nešiel: Padli slová o hanbe

Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík by na mieste generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska nechodil.

Jeho disciplinárne stíhanie by však nepodporil, návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) v tomto smere považuje za prehnané. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

"Ja by som tam nechodil. Robí to hanbu, išiel tam ako jediný z krajín EÚ. Nemyslím si, že by to bolo vhodné," povedal Sulík. Zdôraznil však, že Žilinka na druhej strane neurobil nič zakázané. Priznal však, že generálny prokurátor ho sklamal, súhlasí s vyjadrením premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý povedal, že Žilinkovi prestáva rozumieť.

Na otázku, či má Žilinka jeho dôveru, Sulík odpovedal, že je to irelevantná otázka, pripomenul, že na tento post bol riadne zvolený.

Sulík tiež uviedol, že sa nezúčastní na okrúhlom stole k otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, ktorý inicioval predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Považuje to za zbytočné. V strane SaS podľa jeho slov o tomto ešte nehovorili a nevie, či tam vôbec niekoho pošlú.